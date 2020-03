“STRANGE TO EXPLAIN” è IL NUVO ALBUM DEI WOODS CHE ANTICIPANO ANCHE IL SINGOLO “WHERE DO YOU GO WHEN YOU DREAM?”

I Woods danno un seguito a “Love Is Love” del 2018 con un nuovo album chiamato “Strange to Explain”. Il disco arriverà il 22 maggio via Woodsist e la prima anticipazione si chiama “Where Do You Go When You Dream?”.

“Strange to Explain” segna l’undicesimo album dei Woods nella quindicinale carriera. È stato registrato a Stinson Beach, in California.

Un comunicato stampa promette un album che offrirà ai fan dei Woods tutto ciò che vogliono, con alcune sottili modifiche. E’ descritto come “un album che non solo cattura, trattiene e condivide la luce in un altro modo nuovo, ma riconosce che c’è ancora luce da catturare, che è una cosa non da poco“.

Ecco la tracklist:

1. Next To You And The Sea

2. Where Do You Go When You Dream?

3. Before They Pass By

4. Can’t Get Out

5. Strange To Explain

6. The Void

7. Just To Fall Asleep

8. Fell So Hard

9. Light Of Day

10. Be There Still

11. Weekend Wind