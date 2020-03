THE FRATELLIS: NUOVO ALBUM A MAGGIO. IL PRIMO SINGOLO è “SIX DAYS IN JUNE”

A oltre due anni da “In Your Own Sweet Time”, The Fratellis ritornano il prossimo 8 maggio, via Cooking Vinyl, con il loro sesto album, “Half Drunk Under A Fool Moon”.

Il frontman della divertente band scozzese Jon Fratelli ha detto del nuovo album: “Nell’ultimo disco abbiamo sviluppato il nostro suono provando nuove idee e credo che abbiano tutte funzionato. Con questo nuovo lavoro il piano era quello di spingere queste idee ancora più oltre.”

Il primo singolo si chiama “Six Days In June” e lo potete ascoltare nel player Spotify qui sotto.

“Half Drunk Under A Fool Moon” Tracklist:

1. Half Drunk Under A Full Moon

2. Need A Little Love

3. Lay Your Body Down

4. The Last Songbird

5. Strangers In The Street

6. Living In The Dark

7. Action Replay

8. Six Days In June

9. Oh Roxy

10. Hello Stranger