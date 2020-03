VIDEO: RINSE Tell Me Tell Me Tell Me

Il nome Joe Agius potrà dirvi poco, ma se fate attenzione al video sottostante vedrete che alle tastiere compare la deliziosa Hatchie. Si, perché Joe è parte integrante del progetto di Harriette Pilbeam, sia come musicista che come scrittore. Ora Joe inizia la sua avventura a nome Rinse con il brano “Tell Me Tell Me Tell Me”.

Tra post-punk, synth melodici e un piglio che ci riporta ai Monaco di Peter Hook. Joe dice così del brano: “La canzone parla di un periodo della mia vita in cui ero avvolto in uno stile di vita che non stava facendo molto bene alla mia salute mentale e vivevo in un posto che incoraggiava davvero quel comportamento. Mentre ho ancora molte cose da capire, mi sono reso conto di dover lasciare questo stile della mia vita: molto di quello che stavo facendo per farmi sentire meglio mi stava facendo sentire molto peggio“.