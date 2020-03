SI RIVEDONO GLI EVEN AS WE SPEAK: NUOVO ALBUM PER SHELFLIFE RECORDS, INTANTO IL SINGOLO “FORGIVING”

SI RIVEDONO GLI EVEN AS WE SPEAK: NUOVO ALBUM PER SHELFLIFE RECORDS, INTANTO IL SINGOLO “FORGIVING”

E’ con grande piacere che diamo il bentornato agli storici Even As We Speak, band australia che ricordiamo con piacere anche per essere stata nel magico catalogo della Sarah Records, che pubblicò l’album “Feral Pop Frenzy”. L’uscita “A Three Minute Song Is One Minute Too Long” (2005) era in realtà una compilation.

Sta di fatto che la mitica Shelflife Records annuncia il nuovo album della band, “Adelphi”, atteso il 26 giugno e la prima, deliziosa, anticipazione è questa “Forgiving”

Tra guitar-pop e una spruzzata di synth, il tempo per gli Even As We Speak si è fermato!