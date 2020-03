NUOVO ALBUM PER COURTNEY MARIE ANDREWS A GIUGNO. “IF I TOLD” è IL PRIMO SINGOLO

A distanza di poco più di due anni dal suo sesto LP, “May Your Kindness Remain” (leggi la recensione), Courtney Marie Andrews sta per ritornare con un nuovo album, “Old Flowers”, in uscita il prossimo 5 giugno via Fat Possum Records.

Prodotto da Andrew Sarlo, il nuovo disco vede tra gli ospiti James Krivchenia, batterista proprio dei Big Thief e Matthew Davidson, altro collaboratore della band di Brooklyn, oltre che componente dei Twain.

““Old Flowers” parla di cuori spezzati. Ci sono milioni di dischi e canzoni che parlano di ciò, ma io non mentivo mentre stavo scrivendo queste canzoni. Questo album parla di amare e preoccuparsi per la persona con cui sai che tu non puoi stare. Parla di essere dispiaciuti per essere vulnerabili dopo essere stati feriti. Parla di una donna che è sola, ma va bene, se questo significa verità. Questa è stata la mia verità di quest’anno – la mia relazione sentimentale è finita dopo nove anni e sono una donna sola nel mondo, ma felice di conoscere se stessa”, ha spiegato la musicista country-folk statunitense.

Il primo singolo estratto si chiama “If I Told” e lo potete ascoltare qui sotto.

“Old Flowers” Tracklist:

1. Burlap String

2. Guilty

3. If I Told

4. Together Or Alone

5. Carnival Dream

6. Old Flowers

7. Break The Spell

8. It Must Be Someone Else’s Fault

9. How You Get Hurt

10. Ships In The Night