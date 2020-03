NUOVO ALBUM PER HAMILTON LEITHAUSER AD APRILE. “ISABELLA” è IL PRIMO SINGOLO

A distanza di tre anni e mezzo da “I Had A Dream That You Were Mine”, il suo album collaborativo con Rostam, Hamilton Leithauser torna con un nuovo LP, “The Loves Of Your Life”, in uscita il prossimo 10 aprile via Glassnote Records.

L’ex frontman dei Walkmen dice del suo nuovo disco: “Ho scritto queste canzoni parlando di persone individuali. Ho scritto le storie e ho scritto la musica e poi le ho messe insieme. Nessuna di queste storie era originariamente intesa per la musica con cui poi si è andata a sposare. Queste sono persone che conosco o sconosciuti che ho incontrato negli ultimi anni. Tutte le storie sono basate su una specie di verità, ma non ho paura di liberarmi dei fatti.”

Il nuovo singolo, che potete ascoltare nel player Spotify qui sotto, si chiama “Isabella” e parla “di una giovane ragazza a cui i genitori pagano l’affitto a Manhattan, evitandole di crescere e di diventare indipendente.”

“The Loves Of Your Life” Tracklist:

1. The Garbage Men

2. Isabella

3. Here They Come

4. Cross-Sound Ferry (Walk On Ticket)

5. Don’t Check The Score

6. Til Your Ship Comes In

7. The Stars Of Tomorrow

8. Wack Jack

9. Stars & Rats

10. The Other Half

11. The Old King