TRACKS: SUPERMILK

Batterista della band Doe, Jake Popyura ha intrapreso la sua carriera solista dopo il sofferto scioglimento del gruppo londinese. Recuperato un registratore a quattro tracce e trovato uno spazio nella zona industriale di Watford, Jake ha iniziato a comporre la sua musica “con nessuna pressione, nessuna aspettativa e nessuna opinione o coinvolgimento esterno“.

Il 2020 ha quindi visto l’intraprendente artista deliziarci con il singolo “Bullheaded Boy” usando il moniker Supermilk. Davvero un pezzo piacevole e brioso con ammiccamenti ai Weezer, costruito con vari cambi di tempo che solo un batterista esperto e talentuoso come il nostro Jake potrebbe percepire. E’ di pochi giorni fa invece il secondo singolo che s’intitola “Agony Anne”, la storia di una serial killer che attira le sue vittime utilizzando un’applicazione come esca. Anche in questo brano apprezziamo lo stile di Jake, che scopriamo molto a suo agio con la doppia voce, non male per uno che si conosceva per la sua abilità con le bacchette e le pelli.

Popyura ha scritto, prodotto e mixato tutti i brani del suo debut album “Death Is The Best Thing For You Now” che uscirà il 27 di marzo. Se queste sono le premesse non ci resta che aspettare con ansia e trepidazione!