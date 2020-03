R.I.P. MAX VON SYDOW. MUORE A 90 ANNI L’ATTORE DI “GAME OF THRONES” E “L’ESORCISTA”.

Max Von Sydow, attore diventato celebre per i film “L’Esorcista” e “Flash Gordon” e più recentemente per la serie TV “Game Of Thrones”, è scomparso oggi all’età di 90 anni.

L’annuncio arriva direttamente dalla famiglia dell’artista svedese che ne conferma il decesso avvenuto domenica scorsa.

Nominato a due premi oscar, uno dei quali come miglior attore nel 1998 per la sua interpretazione in “Pelle Alla Conquista Del Mondo”, Von Sydow ha preso parte a molte importanti pellicole come “Star Wars: Il risveglio della Forza”, “Shutter Island”, “Minority Report”, “Dune”, l’episodio della saga James Bond “Never Say Never Again” legando il suo nome al regista connazionale Ingmar Bergman con il quale girò 11 film.

Negli ultimi anni della sua vita era apparso in 3 episodi di “Game Of Thrones” (2016), intrepretando il ruolo di Corvo a tre occhi, e prestato la voce al personaggio Klaus Ziegler nella 25^ stagione de “I Simpsons” (episodio dal titolo “The War of Art”).