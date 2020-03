SI CHIAMA “WHAT HAVE YOU GOT TO LOSE” IL SINGOLO DEI MAGIC GANG CHE ANTICIPA IL LORO SECONDO ALBUM

SI CHIAMA “WHAT HAVE YOU GOT TO LOSE” IL SINGOLO DEI MAGIC GANG CHE ANTICIPA IL LORO SECONDO ALBUM

Dopo il loro omonimo debutto nel 2018, “Death of The Party”, il nuovo album dei The Magic Gang, arriverà il 15 maggio, e i ragazzi, dopo il primo singolo “Think” ci danno un nuovo assaggio del disco con il brano “What Have You Got To Lose”.

Il chitarrista e cantante Jack Kaye parla così del disco: “Siamo in posti diversi e abbiamo a che fare con cose diverse, e man mano che ci avviciniamo ai vent’anni, la nostra importanza ricade su argomenti diversi. Queste canzoni suonano come le nostre rispettive voci di diario, piuttosto che un messaggio uniforme. “La cosa principale, in questo prossimo disco, è che abbiamo pensato maggiormente ai testi, cercando di essere un po’ più accessibili, piuttosto che scrivere solo vaghi sentimenti d’amore“, aggiunge il bassista Gus.

Tracklist:

1. ‘Intro’

2. ‘Think’

3. ‘Make A Sound’

4. ‘Just A Minute’

5. ‘What Have You Got To Lose’

6. ‘Death Of The Party’

7. ‘Take Back The Track’

8. ‘I Am Sunshine’

9. ‘Gonna Bounce Back’

10. ‘Fail Better’

11. ‘(The World) Outside My Door’