JASON SIMON DEI DEAD MEADOW ANNUNCIA IL SUO ALBUM E ANTICIPA IL PRIMO SINGOLO

Jason Simon dei Dead Meadow ha annunciato il suo nuovo LP come solista, “A Venerable Wreck”, che viene annunciato insieme al singolo “The Same Dream”.

Simon dice del brano: “E’ stato scritto su un banjo che ho amplificato in modo simile a una chitarra elettrica. Nel testo la canzone indaga sulle nostre delusioni condivise, inerenti a un concetto di crescita economica senza fine“.

Il cantante / chitarrista dei Dead Meadow ha registrato “A Vulnerable Wreck” negli ultimi due ann, nel suo studio e in diversi luoghi a Los Angeles, lavorando con musicisti tra cui Nate Ryan e Jason Anchondo dei Warlocks.

Ecco la tracklist:

The Same Dream

See What It Takes

Snowflakes are Dancing

The Red Dust

Moments of Peace

Jupiter

A Venerable Wreck

The Old Ones

No Entrance No Exit

Door Won’t Shut Blues

Hollow Lands

Without Reason or Right