SECONDO ALBUM DEI PEACH PIT AD APRILE. IL NUOVO SINGOLO SI CHIAMA “BLACK LICORICE”

A due anni e mezzo dal loro debutto sulla lunga distanza, “Being So Normal”, i Peach Pit ritornano con un nuovo album, “You And Your Friends”, in uscita il prossimo 3 aprile via Columbia Records.

“”You And Your Friends” è una collezione di canzoni su di me, sulle persone di cui io e la band ci preoccupiamo e su alcuni vecchi amici che abbiamo avuto nel corso degli anni”, ha spiegato il frontman della band indie-pop di Vancouver Neil Smith nella press-release.

Il nuovo singolo si chiama “Black Licorice” e lo potete ascoltate nel player Soundcloud qui sotto.

Vi ricordiamo inoltre che il gruppo canadese suonerà domenica 7 giugno al Circolo Ohibò di Milano in quella che sarà la sua unica data italiana a supporto della nuova release.

“You and Your Friends” Tracklist:

1. Feelin’ Low (F*ckboy Blues)

2. Black Licorice

3. Figure 8

4. Puppy Grin

5. Brian’s Movie

6. Camilla, I’m At Home

7. Second Life With Emily

8. Live At The Swamp

9. Shampoo Bottles

10. Thursday

11. Your Teeth

12. You And Your Friends

Photo Credit: Donostia Kultura / CC BY-SA