FENNE LILY FIRMA PER LA DEAD OCEANS E RILASCIA UN NUOVO SINGOLO: ASCOLTA “HYPOCHONDRIAC”

Vi avevamo parlato di Fenne Lily un paio di anni fa nella nostra rubrica “Brand New”, poco prima dell’uscita del suo album d’esordio, “On Hold”, realizzato nell’aprile del 2018, e in seguito ci aveva ben impressionato nell’ottobre dello stesso anno, quando l’avevamo vista in apertura di Lucy Dacus allo Yes di Manchester.

Ora la musicista nativa del Dorset, ma di stanza a Bristol è pronta per ripartire: oggi è stata annunciata la sua firma su un nuovo contratto con la prestigiosa Dead Oceans, già casa di musicisti come Destroyer, Phoebe Bridgers e Kevin Morby, solo per citarne alcuni.

La giovane inglese non ha perso tempo e, in attesa di realizzare il suo sophomore, ha rilasciato un nuovo singolo, “Hypochondriac”, una canzone che ha come tema “la preoccupazione per la morte”, ci spiega la stessa Fenne sui suoi canali social.

In aprile (coronavirus permettendo) la Lily sarà in tour in Europa, aprendo ancora una volta per la bravissima Lucy Dacus, ma come sempre più spesso accade, le due musiciste purtroppo non passeranno per l’Italia.

