NUOVO 7″ PER AMYL AND THE SNIFFERS: ECCO “LIVE AT THE CROXTON”

NUOVO 7″ PER AMYL AND THE SNIFFERS: ECCO “LIVE AT THE CROXTON”

La band australiana Amyl and The Sniffers annuncia il 7” “Live At The Croxton”, con la versione live di tre dei più amati brani della band, in uscita il 1 maggio. Registrato lo scorso autunno nel loro locale preferito di Melbourne, il 7” contiene i brani “Control”, “Gacked On Anger” e “Shake Ya”, tratti dal loro album di debutto “Amyl and The Sniffers” disponibile su Rough Trade Records.



Tra la primavera e l’estate di quest’anno Amyl and The Sniffers saranno in tour in tutto il mondo. Passeranno dall’Italia per due date: il 10 giugno all’Ippodromo Snai San Siro di Milano e l’11 al Firenze Rocks. Per entrambe le date faranno da supporto ai Green Day.