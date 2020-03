THAO & THE GET DOWN STAY DOWN PUBBLICANO IL QUINTO ALBUM A MAGGIO. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “TEMPLE”

A oltre quattro anni di distanza dal loro quarto LP, “A Man Alive”, Thao & The Get Down Stay Down tornano con un nuovo lavoro sulla lunga distanza, “Temple”, in uscita il prossimo 15 maggio via Ribbon Music / Domino.

Il nuovo album della band folk-rock californiana, prodotto dalla frontwoman Thao Nguyen insieme al bassista Adam Thompson, è il lavoro più aperto e onesto di Thao, dopo il suo coming out nella vita pubblica, in cui aveva tenuto nascosto a lungo la sua identità queer per non creare subbuglio e allienazione da una famiglia e da una cultura che ama profondamente.

Il primo singolo è la title-track, “Temple”, e qui sotto potete vedere il video diretto da Jonny Look.

“Temple” Tracklist

1. Temple

2. Phenom

3. Lion On The Hunt

4. Pure Cinema

5. Marauders

6. How Could I

7. Disclaim

8. Rational Animal

9. I’ve Got Something

10. Marrow