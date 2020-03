IORESTOACASA: UNO SLOGAN CHE ABBIAMO PROVATO A TRASFORMARE IN COLONNA SONORA DOMESTICA

Purtroppo l’attuale crisi sanitaria ha reso amari due momenti apparentemente banali – ma fondamentali e significativi – delle nostre giornate: quello nel quale usciamo di casa e quello in cui vi facciamo ritorno. Oggi li viviamo, entrambi, con ansia; entrambi con incertezza; entrambi con paura; paura di infettarci; paura di infettare, a nostra volta, le persone che ci sono vicine e con cui condividiamo la nostra esistenza.

Speriamo di poter tornare, quanto prima, ai giorni nei quali uscivamo di casa perché volevamo comprendere quanto fosse magnifico e stimolante il mondo; e poi, tornavamo, puntualmente, a casa nostra, perché solo così sentivamo di essere ancora noi stessi e non esserci perduti per sempre.

Adesso, però, è nostro dovere, etico e sociale, restare qui. Abbiamo pensato, allora, di ascoltare assieme a voi queste canzoni “domestiche”; brani che fossero in grado di esprimere tutta la rassicurante intimità della propria casa; il bisogno di ritrovare quei sapori e quei profumi familiari che hanno caratterizzato la nostra stessa crescita; la consapevolezza di esser vicini a chi si vuol bene, nonostante la distanza, nonostante l’impossibilità di stringergli la mano o di accarezzargli il viso; il fascino d’un libro sfogliato lentamente, quello dell’inchiostro che crea i suoi universi immaginari sullo spazio ristretto d’un foglio bianco, quello delle vecchie foto, delle scatole chiuse, dei cassetti stracolmi di cianfrusaglie; in fondo noi siamo anche questo, ma, spesso, ce ne dimentichiamo, risucchiati dal vortice di mille impegni, mille faccende, mille obblighi, mille appuntamenti.

Restiamo qui, riprendiamo possesso delle nostre case e capiremo meglio quello che siamo davvero, quello che non ci serve, quello di cui abbiamo assolutamente bisogno.

“Home, home again / I like to be here when I can”, cantano i Pink Floyd nella parte finale di “Time”, la così detta “Breathe (Reprise)”; non è strano che una canzone che parla dello scorrere inesorabile del tempo, dei momenti che ticchettano via, dei treni che rischiamo di perdere per sempre, del bisogno di correre per realizzare i propri progetti, termini con la semplice immagine di un uomo che si riscalda attorno al fuoco? No, non lo è affatto, perché, nonostante tutto quello che di grandioso e fantastico quell’uomo pensa di aver realizzato, egli non sarà assolutamente nulla, se non avrà una casa a cui tornare.

La nostra casa, in fondo, è l’unico luogo nel quale possiamo fermarci ad ascoltare la voce del vento che si agita nelle nostre coscienze; un vento, le cui flebili parole sono, il più delle volte, sepolte dal quotidiano frastuono delle nostre esistenze. Voci che parlano di isole antiche, culle della nostra cultura; isole che alcuni uomini hanno messo al confine delle proprie nazioni, per impedire ad altri uomini di avere, ancora una volta, una casa, dopo che la loro, di casa, è stata bombardata, incendiata e distrutta da altri uomini; uomini così meschini da nascondere la loro brama di potere dietro il nome di un Dio; un Dio talmente sciocco da disperdere il suo stesso gregge ed incendiarne gli ovili.

“Nessuno esce di casa, a meno che la casa non sia la bocca di uno squalo”, recita una toccante poesia di Warsan Shire, una poetessa somalo-britannica; questa poesia è stata scritta poco tempo fa, nel 2016, ed esprime, in modo crudo, quanto sia importante poter avere un luogo sicuro per sé stessi e per i propri cari, un vero e proprio tempio in cui poter conservare sogni e ricordi, lasciando che la nostra stessa essenza ne possa riempire le stanze, ne possa impregnare la pietra ed il legno, il vetro ed il cemento, la forma e la materia, come scrive un altro poeta, Lou Reed, nella sua “My House”.

Ogni volta che qualcosa ci spaventa, ogni volta che ci sentiamo in pericolo, il primo posto a cui pensiamo è quello che consideriamo essere casa nostra, luogo in cui il passato ed il futuro respirano l’uno accanto all’altro e nel quale manteniamo traccia di ciò che siamo, di ciò che eravamo, di ciò che vorremmo diventare. Solo così riusciamo a non perderci, a non lasciarci trasportare dalla corrente, perché la nostra casa sarà sempre l’appiglio sicuro sul quale poter recuperare le forze, rimettersi in sesto, fisicamente e mentalmente, ed esaminare le cose per ciò che sono davvero, senza farsi prendere dalla frenesia e soprattutto senza credere alle menzogne.

Casa è il luogo nel quale ci concentriamo, nel quale mettiamo a fuoco tutto ciò che ci provoca sofferenza. A noi, a coloro che amiamo. Casa è il luogo nel quale non abbiamo alcun bisogno di mentire, nel quale non copriamo le delusioni che abbiamo arrecato agli altri, nè quelle che gli altri hanno arrecato a noi. Casa è il luogo in cui non nascondiamo; non mascheriamo; non simuliamo; non mentiamo; casa è dove possiamo indossare una schifosa corona di merda. Ma casa è anche l’unico luogo nel quale ce ne possiamo davvero liberare per sempre.

Perché la casa e tutto ciò che ci sta attorno, la strada, il quartiere, il paese o il vecchio bar, è lo specchio dove confrontarsi col tempo che è trascorso, con quello che abbiamo fatto, mentre beviamo una tazza di caffè caldo o una birra ghiacciata, sfogliamo un libro o fissiamo una vecchia fotografia e ci soffermiamo non solo sugli aspetti luccicanti delle nostre vite, ma anche e soprattutto su quelli più arrugginiti, sui volti che sono cambiati, ma nonostante tutto ci restano familiari.

“You know I’m a dreamer, but my heart’s of gold… / I’m on my way, I’m on my way / Home sweet home”; casa dolce casa, c’è bisogno di aggiungere altro?