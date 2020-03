S’INTITOLA “SO WHEN YOU GONNA…” IL NUOVO ALBUM DELLE DREAM WIFE CHE ANTICIPANO IL SINGOLO “SPORTS!

Il trio londinese Dream Wife – Alice Go, Bella Podpadec e Rakel Mjöll – hanno fatto il loro debutto omonimo nel 2018 con grande successo. Ora, la band annuncia il suo secondo album, “So When You Gonna …” (atteso il 3 luglio), che, a quanto ci dicono le note stampa, tratterà argomenti come aborto e uguaglianza di genere. Mentre tocca temi importanti, c’è, musicalmente un’immediatezza, un’eccitazione da “ora o mai” che ti spinge all’azione. Il titolo dell’album stesso è una rappresentazione di quell’idea centrale. “È una sfida, un invito all’azione“, afferma Mjöll.

“Sports!” è il primo singolo:



La band commenta così: “Il video riproduce e celebra simultaneamente gli “sport” attraverso più livelli di realtà. Esplora le sciocchezze dello sport, gioca con la serietà della competizione e la rigidità delle regole, affermando la gioia di essere in una squadra, il bello di fare qualcosa per il gusto di farlo, le endorfine e il sudore. Fare sport è fantastico, ma per noi, il più delle volte, lo sport è lo spettacolo rock. Il rock n roll è uno sport estremo e noi siamo una squadra“.

Ecco la tracklist:

Sports!

Hasta La Vista

Homesick

Validation

Temporary

U Do U

RH RN

Old Flame

So When You Gonna…

Hold On Me

After The Rain