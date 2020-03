WESTERMAN HA ANNUNCIATO IL SUO ALBUM D’ESORDIO “YOUR HERO IS NOT DEAD” IN USCITA IL 5 GIUGNO.

Il cantautore britannico Westerman ha annunciato il suo attesissimo album d’esordio dal titolo “Your Hero Is Not Dead” in uscita il prossimo 5 giugno.

Registrato con la collaborazione dell’amico e produttore Nathan Jenkins (aka Bullion) tra il sud del Portogallo e successivamente a Londra, il nuovo album fa seguito all’ottimo ep “Ark” pubblicato nel 2018.

Il compito di accompagnare l’annuncio del nuovo disco è toccato al secondo singolo (dopo “Blue Comanche” rilasciato ad inizio dell’anno) “Think I’ll Stay” sul quale Westerman ha rivelato: “Ho scritto questo brano in un periodo in cui viaggiavo molto. Quando ho iniziato pensavo a una condizione di dolore cronico. È un dolore molto specifico, ma penso ci sia del dolore inevitabile che tutti proviamo semplicemente essendo vivi. Parlando con un amico mi raccontava che lavorerà fino agli 80 anni, quindi che differenza c’è? Nel brano, provo a dire che ne vale la pena. È un’insolita affermazione dell’esistenza”.



L’occasione per far ascoltare dal vivo il suo album d’esordio non si farà attendere visto che Westerman ha anche annunciato le date del suo tour in Europa e negli Stati Uniti. Le prevendite sono già iniziate ed i biglietti sono disponibili su westerman.world.

Di seguito le date del tour annunciate:

1/06/20 – Berlin, DE @ ACUD

3/06/20 – Paris, FR @ La Boule Noire

4/06/20 – London, UK @ Hoxton Hall – SOLD OUT

11/06/20 – London, UK @ Rough Trade East – instore

20/07/20 – Washington, DC @ DC9

21/07/20 – Philadelphia, PA @ Johnny Brenda’s

22/07/20 – Brooklyn, NY @ National Sawdust

23/07/20 – Boston, MA @ Great Scott

25/07/20 – Toronto, ON @ The Garrison

28/07/20 – Chicago, IL @ Sleeping Village

30/07/20 – Los Angeles, CA @ Masonic Lodge at Hollywood Forever Cemetery

31/07/20 – San Francisco, CA @ The Independent

3/08/20 – Seattle, WA @ Barboza

La tracklist dell’album:

1. Drawbridge

2. The Line

3. Big Nothing Glow

4. Waiting on Design

5. Think I’ll Stay

6. Dream Appropriate

7. Easy Money

8. Blue Comanche

9. Confirmation

10. Paper Dogs

11. Float Over

12. Your Hero Is Not Dead