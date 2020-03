THE FALL: IN ARRIVO UN ALTRO LIVE BOX SET

E’ in uscita il prossimo 17 aprile “Box of Ten #2” secondo live box set dei Fall nel giro di pochi mesi.

Come il suo predecessore, “Set of Ten” uscito a fine 2019, questo cofanetto raccoglie, su 11 cd in edizione limitata (solo 500) concerti inediti della band di Mark E Smith dal 1984 al 2014.

All’interno di questa pubblicazione troveremo questi concerti:

The Fall – Live in Hanover 1984

The Fall – Live from New York Tramps 1984

The Fall – Live in Motherwell 1996

The Fall – Live in Edinburgh 2001

The Fall – Live at the Manchester MOHU 2009

The Fall – Live in Newcastle 2011

The Fall – Live in Leeds 2012

The Fall – Live in Cork 2012

The Fall – Live in Nantes 2013

The Fall – Live in Dublin 2013

The Fall – Live in Nimes 2014

Mark E Smith storico leader e voce dei Fall è scomparso ad inizio 2018 all’età di 60 anni.