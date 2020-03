THE DEARS: ANNUNCIO ALBUM E ANTICIPAZIONE DEL PRIMO SINGOLO

I Dears sono tornati con i dettagli del loro ottavo album in studio. “Lovers Rock” avrà 10 brani e sarà disponibile dal 15 maggio via Dangerbird Records.

Dopo il “Times Infinity Volume 2” del 2017, “Lovers Rock” trova il duo Murray Lightburn e Natalia Yanchak insieme al batterista Jeff Luciani, al chitarrista Steve Raegele e al bassista Rémi-Jean LeBlanc. Il lavoro include anche contributi di Sam Roberts, Jake Clemons della E Street Band e Alex Francoeur.

Come ha ricordato Lightburn in un comunicato stampa, l’incertezza del nostro momento attuale ricorda quella di quando i Dears registrarono “No Cities Left” del 2003.

“C’è una linea diretta tra No Cities Left e questo album“, ha spiegato Lightburn. “Potresti andare direttamente da Lovers Rock a No Cities Left ed è come se fossero interconnessi. ma ci sono differenze. Intorno al 2001 si diceva: ‘Non abbiamo controllo. Non sappiamo cosa accadrà.’ Ora è un destino che è alla nostra portata. È nell’aria. È tra di noi. Ma non facciamo nulla al riguardo.”

Lightburn ha continuato: “Stiamo ancora suonando questa stupida musica rock. Ma ci sarà sempre un piccolo colpo di coltello, che ti taglia nel profondo per farti sentire qualcosa, come se fossi vivo. Per farci dire: “So cosa stai passando. Ti sento e sono con te. Questo è ciò che la musica dovrebbe fare“.

Il primo singolo “The Worst in Us” arriva oggi.



Trcklist:

1. Heart Of An Animal

2. I Know What You’re Thinking And It’s Awful

3. Instant Nightmare!

4. Is This What You Really Want?

5. The Worst In Us

6. Stille Lost

7. No Place On Earth

8. Play Dead

9. Too Many Wrongs

10. We’ll Go Into Hiding