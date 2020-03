I REM TORNANO NELLA US CHART DI ITUNES CON “IT’S THE END OF THE WORLD AS WE KNOW IT (AND I FEEL FINE)”

Non è la prima volta che i consumatori di musica si lasciano influenzare da quanto accade nel quotidiano. La morte di un artista molto famoso, spesso, ne spinge i dischi ai primi posti delle classifice o, come era accaduto con l’ultima eclissi, ecco che in pista tornava prepotentemente un brano come “Total Eclipse of the Heart”.

La cosa si verifica anche questa volta. Il classico dei R.E.M., “It’s the End of the World as We Know It (And I Feel Fine)” diventa specchio di paure e di ansie e gli americani si affettano a rimandarlo in classifica iTunes, facendolo tornare tra i primi 100.

Niente di nuovo verrebbe da dire. Che anche in Italia Ligabue e la sua cover del brano possano approfittare della cosa?