NUOVO ALBUM PER SCOTT MATTHEW A MAGGIO. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “THE WISH”

A distanza di un paio d’anni dal precedente, “Ode To Others”, Scott Matthew sta per ritornare con un nuovo LP, “Adorned”, in uscita il prossimo 15 maggio via Glitterhouse Records.

L’album è composto da dieci sue canzone classiche riviste in una nuova veste: aiutato dal produttore tedesco-danese di stanza a Los Angeles Jens Gad, il musicista australiano toglie alle sue canzoni “il pesante cappotto di velluto dalle spalle, gli mette addosso la biancheria intima di seta e le lascia danzare per il mondo, sperando che anche loro inizino a ballare”, ci fa sapere la press-release.

“”Adorned” non è quello che la gente è abituata a vedere in me. Li esorto a divertirsi ascoltando. È un esperimento che potrebbe non risolvere i problemi di questo mondo, ma potrebbe alleviarli per un momento”, ha aggiunto Scott.

Il primo singolo estratto è “The Wish”, di cui potete vedere il video qui sotto: questa canzone, da lui scritta dopo la strage del 2016 al Pulse Club di Orlando, dove persero la vita 49 persone, non vuole essere solo un omaggio a chi venne ucciso in quella occasione, ma vuole anche mettere in evidenza il grande problema delle armi negli Stati Uniti.

In autunno il musicista nativo del Queensland tornerà in Europa a presentare il nuovo disco e, secondo le informazioni in nostro possesso, dovrebbero essere annunciate nei prossimi mesi anche delle date italiane.

“Adorned” Tracklist:

1. The Wish

2. Abandoned

3. Where I Come From

4. For Dick

5. German

6. White Horse

7. This Here Defeat

8. Ornament

9. The Wonder Of Falling In Love

10. End Of Days