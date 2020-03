GUARDA IL VIDEO DI “ON THE FLOOR”, IL NUOVO SINGOLO DAL QUINTO LP DI PERFUME GENIUS

“Set My Heart On Fire Immediately” è il quinto LP di Perfume Genius che uscirà il prossimo 15 maggio via Matador Records a tre anni esatti di distanza dal precedente, “No Shape”.

L’album esplora e sovverte il concetto di mascolinità e i ruoli tradizionali, e introduce influenze musicali americane. Nel corso dell’album Mike Hadreas, titolare del progetto, gioca con le tematiche di amore, sesso, memoria e corpo, personificando mitologie della popular music, ma allo stesso tempo scrivendo irriverentemente le sue. “Volevo sentirmi più aperto, più libero e spiritualmente selvaggio,” afferma Hadreas, “e in questo momento mi trovo in una situazione dove quei sentimenti sono molto vicini – ma rasentano l’instabilità. Ho scritto questi brani per essere più paziente, più equilibrato – per trasformare tutti questi filamenti caotici che girano intorno a me, in qualcosa di caloroso, premuroso e rassicurante.”

Oggi intanto il musicista nativo dell’Iowa, ma residente da anni a Seattle ha rilasciato un nuovo singolo, “On The Floor”, e qui sotto potete vedere il relativo video diretto dallo stesso Hadreas.

Perfume Genius spiega del nuovo brano: “Una cotta può vivere da sola, separata da te e dalla persona col la quale ti sei fissato. La fantasia sembra che viva nel suo mondo, l’ossessione può far diventare la persona che desideri un monumento che ha più a che fare con l’idea dell’amore in sè e cosa è in grado di fare, di lenire o di tranquillizzare. Volevo mostrare quel lato solitario ed esasperante del desiderio, mantenendo però il nucleo, cioè quel calore reale e quella convinzione che avete qualcosa di cruciale da condividere.”