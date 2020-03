IL COMUNICATO DEL PRIMAVERA SOUND è CHIARO: PER ORA TUTTO è CONFERMATO!

Il virus COVID-19 ha causato la cancellazione o il rinvio di festival importanti come SXSW, Coachella, Ultra, Big Ears, Treefort e altri festival musicali primaverili. Uno dei più grandi festival resta ovviamente il Primavera Sound, che nella sua location di Barcellona, il primo fine settimana di giugno ha già tracciato una lineup pazzesca con Pavement, The Strokes, The Jesus & Mary Chain, Einstürzende Neubauten, Bad Bunny, Beck, Bikini Kill, Brittany Howard, Brockhampton, Caribou , Disclosure, Iggy Pop, Kacey Musgraves e molto altro. Ricordiamo che c’è anche il Primavera Sound a Porto il fine settimana successivo (11-13 giugno) con Pavement, Tyler the Creator, Bad Bunny, Beck, Lana Del Rey, King Krule e altri. Per ora, come afferma il comunicato stampa dei responsabili dei Festival, tutto è ancora confermato.

Per quanto riguarda l’emergenza sanitaria causata da COVID-19, l’obiettivo principale del Primavera Sound in questo momento è garantire la sicurezza e il benessere del nostro pubblico, degli artisti e di tutte le persone coinvolte nel festival. Per questo motivo stiamo seguendo da vicino l’evoluzione degli eventi e siamo in contatto con le istituzioni locali e le autorità sanitarie con le quali ci allineeremo sempre prima di prendere qualsiasi decisione. Per il momento, stiamo lavorando da casa alla pianificazione e organizzazione delle edizioni di quest’anno del Primavera Sound Barcelona e NOS Primavera Sound Porto. Stiamo studiando varie possibilità in modo che il festival possa svolgersi quest’anno.

La nostra priorità, in questo momento, è superare l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, ma non ci stiamo dimenticando e sappiamo cosa significa il festival per molte persone. Quindi, prima di tutto, grazie mille per la vostra pazienza e comprensione.

Vogliamo anche ringraziare tutte le persone che hanno espresso il loro interesse per la riuscita del festival negli ultimi giorni, ma soprattutto vogliamo mostrare il nostro amore e supporto a tutti coloro che sono stati colpiti dall’attuale crisi sanitaria globale e a tutte le comunità che stanno aiutando a risolverla. Seguite tutte le indicazioni delle autorità competenti e prendetevi cura di voi stessi.

Ancora una volta, grazie mille per la fiducia. Come sempre, comunicheremo qualsiasi notizia attraverso i nostri soliti canali. A presto.