SI CHIAMA “HATE FOR SALE” IL NUOVO ALBUM DEI PRETENDERS: “THE BUZZ” è IL SINGOLO ANTICIPATORE

I Pretenders annunciano il loro nuovo singolo “The Buzz” che anticipa la pubblicazione, il 1° maggio, del nuovo album “Hate for Sale” su etichetta BMG. Si tratta del primo album registrato con l’oramai consolidata line-up con cui la band affronta i suoi tour.

Parlando del nuovo singolo “The Buzz”, Chrissie Hynde racconta: “Sappiamo tutti che le storie d’amore possono avere le caratteristiche della tossicodipendenza. È così. Non è il mio caso, ovviamente: non sono mai ossessiva, mai ossessiva, mai ossessiva, mai ossessiva…”

Prodotto dall’acclamato Stephen Street (The Smiths, Blur, New Order, The Cranberries) “Hate For Sale” è l’undicesimo album in studio dei Pretenders ed il primo nato dalla collaborazione fra Chrissie Hynde e il chitarrista elettrico James Walbourne. A proposito dell’inedita esperienza di scrittura con James, Chrissie aggiunge: “Volevo comporre con lui sin dal primo giorno. James è molto ricercato e ha lavorato con gente come Jerry Lee Lewis, Dave Gahan e The Rails, solo per citarne alcuni. Ci siamo sempre ripromessi di scrivere assieme mentre eravamo in tour ma, ve lo può confermare chiunque della band, quando si è in tour si finisce col procastinare tutto il resto”.

Album tracklist:

Hate For Sale

The Buzz

Lightning Man

Turf Accountant Daddy

You Can’t Hurt a Fool

I Didn’t Know When To Stop

Maybe Love Is In NYC

Junkie Walk

Didn’t Want To Be This Lonely

Crying in Public