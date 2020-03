SI CHIAMA “ONE GOOD DAY” IL NUOVO SINGOLO DEI CONTROL TOP

Gli ottimi elogi avuti per l’album d’esordio “Covert Contracts” del 2019 hanno fatto in modo che il trio di Filadelfia dei Control Top non spostasse di un centimetro la direzione sin qui portata avanti. Dopo aver girato a lungo per portare in scena il loro sound, la band composta da Ali Carter (voce e basso), Al Creedon (chitarra e campionatore) e Alex Lichtenauer (batteria) ha pubblicato un nuovo singolo intitolato “One Good Day” che prosegue, quindi, il feeling con il post-punk iniziato al debutto.



“One Good Day” si caratterizza per la sua energia, un pezzo probabilmente più votato all’essere catchy pur mantenendo la sua identità.

A proposito del brano, la frontwoman Ali Carter ha rilasciato un corposa descrizione che di seguito riassumiamo nei momenti salienti:

“Ho deciso di scrivere una melodia pop con un messaggio positivo che non suonasse banale”, “One Good Day”, è una canzone che parla di alcune cose: affrontare i tuoi difetti per diventare una persona migliore per te e le persone che ti circondano, uscire da se stessi per rendersi conto che ognuno ha le proprie lotte e sta facendo il meglio che può e, soprattutto, cercare di aiutarsi a vicenda anche se ciò che facciamo è non è perfetto”.

Ancora aggiunge: “per quanto frustranti possano essere i nostri problemi – personali, locali e globali – ci uniscono”, “dipendiamo gli uni dagli altri per un supporto ma non possiamo aiutarci a vicenda se non aiutiamo prima noi stessi”.

E poi il problema del Covid-19: “Questa canzone sembra particolarmente rilevante in questo momento. Siamo nel mezzo di una crisi di salute pubblica senza precedenti con l’epidemia di coronavirus. Le nostre vite sono state completamente sospese. Siamo costretti a considerare non solo come influenziamo gli altri, ma anche come gli altri influenzano noi”.

Infine anche delle parole per noi italiani: “prendiamo spunto dal popolo italiano attualmente bloccato nelle proprie case, che canta dai balconi per condividere un momento di gioia mentre vive un momento di ansia”.