NOTHING BUT THIEVES: ASCOLTA IL NUOVO SINGOLO “IS EVERYBODY GOING CRAZY?”

NOTHING BUT THIEVES: ASCOLTA IL NUOVO SINGOLO “IS EVERYBODY GOING CRAZY?”

Tornano in pista i Nothing But Thieves con il loro nuovo singolo “Is Everybody Going Crazy?” che esce via RCA Records / Sony.

Il brano è la prima nuova musica dall’ EP “What Did You Think When You Made Me This Way” (2018) e dal loro acclamato album “Broken Machine” del 2017.

La band parla così del brano: “C’è una certa tristezza nei versi. Il personaggio nella canzone non capisce il mondo intorno a se stesso o si relaziona male con le persone in esso. Ciò che una volta si pensava fossero i principi o la morale chesi doveva seguire, non sembrano più funzionare. Altri sembrano divertirsi nella follia. In un posto del genere, ti fa capire che hai bisogno di qualcosa a cui aggrapparti, come un’ancora. Ci sono alcuni elementi di evasione in tutto il brano“.

Photo by Alex Sturrock