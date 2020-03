SONDRE LERCHE HA ANNUNCIATO IL SUO NUOVO ALBUM “PATIENCE” IN USCITA IL 5 GIUGNO

Il talentuoso cantautore norvegese Sondre Lerche ha finalmente annunciato il suo nuovo lavoro. La pubblicazione di “Patience”, questo il titolo, è fissata per il prossimo 5 giugno ed arriva a tre anni di distanza da “Please” del 2017.

Il disco è stato registrato principalmente in Norvegia ed è ispirato, a suo dire, da un riscoperto amore per la musica ambient ancorché il primo singolo rilasciato “You Are Not Who I Thought I Was” è caratterizzato da una allegra impronta indie-pop.

Di seguito la tracklist di “Patience”:

1. Patience

2. I Love You Because It’s True

3. You Are Not Who I Thought I Was

4. There Is No Certain Thing

5. Are We Alone Now

6. That’s All There Is

7. Put The Camera Down

8. Why Would I Let You Go

9. I Can’t See Myself Without You

10. Don’t Waste Your Time

11. Why Did I Write The Book Of Love

12. My Love Is Hard To Explain