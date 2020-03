THE TALLEST MAN ON EARTH è IN STUDIO INSIEME A COURTNEY MARIE ANDREWS, SAM EVIAN E HANNAH COHEN

Non tutto il male viene per nuocere a quanto pare: il coronavirus ha costretto il buon Kristian Matsson a cancellare il suo imminente tour negli Stati Uniti, ma The Tallest Man On Earth non si è arreso e, insieme a quella che sarebbe dovuta essere il suo opening act, ovvero Courtney Marie Andrews, si è rinchiuso in studio.

La loro quarantena la stanno passando in una location meravigliosa, le Catskill Mountains in Upstate New York: con loro ci sono il proprietario dello studio, il musicista e produttore Sam Evian, e la cantautrice californiana Hannah Cohen, anche loro reduci da un tour annullato.

Come rivelato dallo stesso musicista svedese sui suoi canali social, i quattro stanno registrando nuova musica, cercando di dare un po’ di conforto ai fan in questi momenti così duri.

Anche Evian è poi andato sui suoi social network, svelando che in questi giorni hanno registrato alcune nuove canzoni nuove insieme a delle cover.

Ieri, intanto, i quattro musicisti hanno fatto una diretta Youtube proprio dallo studio e qui sotto potete godere della lunga testimonianza e assaggiare qualche nuovo brano.