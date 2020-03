ASCOLTA “HATE FOR SALE”, IL BRANO CHE DA IL TITOLO AL NUOVO ALBUM DEI PRETENDERS

Con un’anteprima al programma radiofonico di Steve Lamacq su BBC 6 Music, i Pretenders hanno svelato il nuovo singolo “Hate for Sale”. La canzone dà il titolo al nuovo album della band, la cui uscita, inizialmente prevista per il 1° maggio, è confermata per il prossimo 17 luglio su etichetta BMG. Del disco fa parte il recente singolo “The Buzz”.

Parlando del brano, Chrissie Hynde racconta: “Tutti noi amiamo il punk e sarebbe giusto dire che ‘Hate for Sale’ è il nostro tributo alla band che io considero la più musicale del genere, The Damned.”

Prodotto dall’acclamato Stephen Street (The Smiths, Blur, The Cranberries) “Hate For Sale” è l’undicesimo album in studio dei Pretenders ed il primo nato dalla collaborazione fra Chrissie Hynde e il chitarrista elettrico James Walbourne.

Album tracklist:

Hate For Sale

The Buzz

Lightning Man

Turf Accountant Daddy

You Can’t Hurt a Fool

I Didn’t Know When To Stop

Maybe Love Is In NYC

Junkie Walk

Didn’t Want To Be This Lonely

Crying in Public