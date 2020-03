[ DOWNLOAD ESCLUSIVO ] GARDA 1990

IFB è decisamente orgoglioso di presentare il download esclusivo di “Essere”, il brano dei Garda 1990 che anticipa il loro nuovo EP.

“Essere” non è la cura, ma una dura terapia d’urto nell’affrontare la gestione dei rapporti umani.

Mettendosi in gioco, affrontando se stessi e i cambiamenti complicati che avvengono inesorabili quando qualcuno cala la maschera o decide di allontanarsi in modo violento, o che avvengono solo nel nostro io.

Il progetto solista di Davide Traina, Garda 1990, nasce in un piccolo studio di architettura in Via Marsala a Bologna, nel maggio 2017, un mix di sfumature midwest emo ed esigenza espressiva ’90s che ci catapulta sui pianeti The Get Up Kids e Mineral.

Durante il marzo 2018, Davide si concentra sulla scrittura e le registrazioni di “Downtown”, il primo disco in uscita a marzo 2019 per le etichette indipendenti Oh! Dear Records, DreaminGorilla Records, E’ Un Brutto Posto Dove Vivere, Tristezza Is The New Felicità.

Nel corso dell’estate 2019, dopo una serie di concerti, avvengono due importanti cambiamenti: da una parte entrano ufficialmente nel progetto Lorenzo Atti al basso e Albrecht Kaufmann alla batteria, dall’altra Davide Traina sceglie di passare dalla lingua inglese all’italiano. Il risultato di questa mutazione viene immediatamente messo in pratica creando un vero e proprio power trio emocore con riferimenti postgaze.

La formazione entra in studio a luglio e registra cinque nuovi brani.

L’EP che ne esce fuori si intitola “Venti”, vedrà la luce il 20 maggio 2020.