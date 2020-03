DUE NUOVI ALBUM DEI NINE INCH NAILS IN FREE DOWNLOAD

I Nine Inch Nails, in questo periodo così difficile, in cui il coronavirus sta letteralmente cambiando il corso della storia mondiale, lasciando tutti isolati, hanno deciso di pubblicare due nuovi album, “Ghost V: Together” e “Ghost VI: Locusts”.

I dischi, che saranno disponibile da stanotte su tutti i servizi streaming, si possono, però, già scaricare gratuitamente dal sito della band statunitense.

Anybody out there?

New Nine Inch Nails out now. Ghosts V – VI. Hours and hours of music. Free. Some of it kind of happy, some not so much.https://t.co/Q7VZ1z8gFi

— Trent Reznor (@trent_reznor) March 26, 2020