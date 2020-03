EP: PRETTY OLIVIA RECORDS BY MUSIC FOR GLOVES

EP: PRETTY OLIVIA RECORDS BY MUSIC FOR GLOVES

Ci piace il motto della Pretty Olivia Records, ovvero “Canciones luminosas para tiempos oscuros“. L’etichetta spagnola, il 23 marzo ha dato alla stampa un nuovo EP che manderà in estasi chi ora ama i Desperate Journalist. Prima di quella band (a essere sinceri anche in concomitanza, almeno nei primi tempi), la divina Jo Bevan aveva un progetto parallelo chiamato Violet Hours, decisamente più pop e meno post-punk rispetto alla band che poi andrà a guidare.

Pretty Olivia Records by MusicForGloves

Perchè citiamo i Violet Hours? Perchè in questo delizioso EP compaiono proprio 2 brani della band insieme alla magie più acustiche degli altrettanto magici Star Trip, gruppo power-pop di Valencia, che adoriamo per la cura assoluta delle melodie. In questo caso lasciano trasparire il loro lato più morbido e meno rumoroso. Bravissimi come sempre. Tornando ai Violet Hours troveremo “Alone With Everyone”, uno dei loro primi brani (una specie di incrocio tra dei Cure e dei Desperate Journalist, ma in versione zuccherosa) e “Petrol station flowers”, altro brano solare e spensierato che fa a pugni con l’oscurità sprigionata dai brani dei Desperate. Entrambi i brani sono datati 2013). Se volete sentire un ulteriore brano dei Violet Hours ecco la splendida “Berlin”.

Questo EP fa parte di una collana chiamata Music For Gloves, che racchiude varie uscite di etichette spegnole impegnate in una raccolta fondi per pagare materiale ospedaliero. Buonissima musica per una buonissima causa!