I SONIC YOUTH PUBBLICANO ONLINE LE REGISTRAZIONI DI 12 CONCERTI

I Sonic Youth rendono disponibile sul loro sito bandcamp un intero archivio contenente registrazioni di 12 live.

Tra i concerti a disposizione, una lista che spazia per tutta la carriera della band americana, saltano all’occhio lo show allo storico CBGB di New York del 1988, un concerto “Daydream Nation” a Glasgow nel 2007 e l’ultima performance su suolo americano al Williamsburg Waterfront di Brooklyn, New York, nell’anno dello scioglimento (2011).

Questo nel dettaglio il prezioso contenuto dell’archivio live gentilmente concesso da Thurstone Moore e soci:

Live In Venlo 1988

Cotton Crown / PCH

Live At The Continental Club 1986

Live At L’Olympia 2001

Live in Los Angeles 1998

Live At Cabaret Metro Chicago, IL 2002

Live At CBGB’s 1988

Daydream Nation Live in Glasgow, Scotland 2007

Live In Berlin 2009

Live At Cabaret Metro 1988

Live In Brooklyn 2011

Live At City Gardens 1987

Live At The Orange Peel 2004

Live At The Warfield 1993

Live In Moscow 1989

Credit Foto: Anders Jensen-Urstad / CC BY-SA