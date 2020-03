ALBUM POSTICIPATI E ANNULLATI (LISTA IN COSTANTE AGGIORNAMENTO…)

Tanti sono gli eventi live che sono stati cancellati a causa della difficile situazione sanitaria mondiale. Festival internazionali che sono stati annullati (o posticipati come il caso del Primavera Sound), concerti che vengono posticipati. Per ora tutti i Festival dell’estate italiana sono ancora al loro posto, ma restiamo con gli occhi aperti, ovviamente. Allo stesso modo anche molti dischi sono rinviati rispetto alla loro iniziale data di pubblicazione prevista.

Ne segnaliamo alcuni, cercando di tenere aggionato il conto:

27 MARZO

Uscirà il 14 agosto “A Celebration Of Endings” il nuovo album dei Biffy Clyro

Anche i DMA’S fanno slittare l’uscita del nuovo album che ora è atteso per il 10 luglio.

26 MARZO

Alla luce dell’attuale situazione globale, Brian e Michael D’Addario, i fratelli dietro al progetto The Lemon Twigs, hanno deciso di rimandare le imminenti date nordamericane e la pubblicazione del loro terzo album. “Songs For The General Public” sarà disponibile dal 21 agosto 2020.

The Lemon Twigs (@thelemontwigs) ‘Songs for the General Public’ will now be released on the 21st August 2020. 🔗- https://t.co/I65VU61B0q pic.twitter.com/vpkZsGaZ3h — 4AD (@4AD_Official) March 26, 2020

A causa della pandemia che sta colpendo tutto il mondo in questi giorni, il trio indie di Montreal Braids comunica oggi di aver posticipato la data di uscita dell’album “Shadow Offering” al 19 giugno 2020.

25 MARZO

Jarv Is, il nuovo progetto di Jarvis Cocker uscirà a settembre.

Il nuovo disco delle Haim è rimandato all’estate.

Kelly Lee Owen rimanda al 28 agosto l’uscita di “Inner Song” che era inizialmente prevista per il primo maggio.

I am sad to say that the release date of my second record ‘Inner Song’ is being moved to August 28th. We had lots of plans to bring u this album that are now not feasible due to covid-19 & also out of solidarity for the thousands of record stores closing their doors to protect us — Kelly Lee Owens (@kellyleeowens) March 24, 2020

I Pretenders fanno scivolare il loro album dal 1 maggio al 17 luglio.

Slightly Less Good News: Due to retail and shipment restrictions relating to Covid-19, there has been no option but to delay the release of the ‘Hate For Sale’ album. ’HATE FOR SALE’, the 11th studio album by the Pretenders will now be released July 17th 2020. pic.twitter.com/vDfXI3QKsu — The Pretenders (@ThePretendersHQ) March 24, 2020

Lady Gaga non se la sente di pubblicare il suo imminente album proprio ora, spostato a data indefinita.

Gli Sparks avrebbero dovuto pubblicare il nuovo “A steady, drip, drip, drip” a maggio. Se ne riparla invece il 3 luglio. Rimane confermata per il 15 maggio la sola release digitale del disco.

Due to the worldwide situation with Covid-19, the physical release (LP, CD, cassette) of Sparks’ new album A STEADY DRIP, DRIP, DRIP is unfortunately postponed to July 3rd, 2020. However, the album WILL STILL BE RELEASED DIGITALLY on May 15th. ✨ 👇 THREAD 👇 pic.twitter.com/OX8cFw5IBi — SPARKS (@sparksofficial) March 24, 2020

“The Prettiest Curse”, terzo album delle spagnole Hinds, non uscirà più il 3 aprile ma lo potremo avere tra le mani il 5 giugno.

amigas y amigos: we have to reschedule our album release: it will be now on JUNE 5th 🌻 please stay safe everyone. (longer explanation in the screenshot 😭) pic.twitter.com/G7peAzOjlp — Hinds (@hindsband) March 24, 2020

