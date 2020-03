ESCE A GIUGNO IL SECONDO LP DEI ROLLING BLACKOUT COASTAL FEVER

A due anni esatti dal loro debutto sulla lunga distanza, “Hope Downs” (leggi la recensione), i Rolling Blackouts Coastal Fever stanno per ritornare con un nuovo LP, “Sideways To New Italy”, in uscita il prossimo 5 giugno via Sub Pop Records.

Il titolo dell’album viene da una piccola città del New South Wales, in cui si erano stabiliti molti veneziani durante il 1800, ed è anche il luogo da cui proviene Marcel Tussie, il batterista della band indie-pop australiana.

“Molte delle canzoni del nuovo disco si spingono avanti e cercano di immaginare un idillio di casa e amore”, ha spiegato il cantante Fran Keaney nella press-release.

Dopo il singolo “Cars In Space”, rilasciato a febbraio, il gruppo di Melbourne ha condiviso oggi un nuovo brano, “She’s There” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Mick Mckk.

Vi ricordiamo inoltre che, se l’attuale situazione di crisi dovuta al Coronavirus lo permetterà, i Rolling Blackouts Coastal Fever suoneranno domenica 14 giugno all’Handmade Festival di Guastalla (RE), in quella che sarà la loro unica data italiana a supporto del loro nuovo album.

“Sideways To New Italy” Tracklist:

1.The Second Of The First

2. Falling Thunder

3. She’s There

4. Beautiful Steven

5. The Only One

6. Cars In Space

7. Cameo

8. Not Tonight

9. Sunglasses At The Wedding

10. The Cool Change

Photo Credit: Peter Ryle