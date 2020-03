VIDEO: IRMA VEP

Irma Vep è il progetto di Edwin Stevens, musicista di stanza a Glasgow.

Il suo quarto LP, “Embarassed Landscapes”, arriverà il prossimo 3 aprile via Gringo Records: il nuovo disco è stato registrato proprio a Glasgow in appena due giorni insieme ai suoi frequenti collaboratori Ruari Maclean e Andrew Cheetham.

Nelle scorse settimane è arrivato un nuovo brano, “The Feeling Is Gone”, di cui potete vedere il video qui sotto.

Il singolo si muove su territori psichedelici lo-fi con una grande potenza, non nascondendo la sua rabbia ipnotizzante causata dal terrificante drumming: una forza della natura!



Here’s the top qual, high res new video for The Feeling Is Gone…

Track number five from Embarrassed Landscape thats out April 3rd via @gringorecs .

Its a bit about Butlins, a bit about Llanfairfechan…much love all the besthttps://t.co/xfxAgCRylG

— IRMA VEP (@irmavepmate) February 26, 2020