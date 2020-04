CHROMATICS, ASCOLTA SU YOUTUBE LA NUOVA USCITA “FADED NOW” (ALBUM COMPLETO)

La band statunitense synth-pop dei Chromatics ha caricato a sorpresa un video intitolato “Faded now” al cui interno è possible ascoltare alcune bonus track presenti nella deluxe edition – pubblicata lo scorso gennaio – del loro quinto album “Closer to Grey”.



Ecco la tracklist:

(0:00) Faded Now

(3:54) You’re No Good (Club Mix)

(11:41) Twist The Knife (8 Track Version)

(15:00) Street Lights

(18:06) I Want To Be Alone

(21:52) Touch Red (On Film)

(25:53) Nocturne

(28:06) Wishing Well (Alternate Version)

(30:42) The Runner

(34:07) Burning Bridges

(36:02) Stiff As A Board

(40:20) The Sound Of Silence (On Film)

(43:10) Bloody Mary

(44:17) Move A Mountain (On Film)