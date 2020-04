SPECTOR: ASCOLTA “EXTENDED PLAY EP” (CONTIENE IL NUOVO SINGOLO “WHEN DID WE GET SO NORMAL?”)

SPECTOR: ASCOLTA “EXTENDED PLAY EP” (CONTIENE IL NUOVO SINGOLO “WHEN DID WE GET SO NORMAL?”)

Si chiama “When Did We Get So Normal?” la quarta e ultima anticipazione da Extended Play, il nuovo EP dei nostri adorati Spector. A questo punto l’EP è stato completamente reso noto nella sua interezza. Piccolo e preziosissimo gioiellino anni ’80 per una band che sembra davvero in grande forma.

Vi ricordiamo che gli Spector racchiuderanno tutti gli EP (sono 3) usciti fino ad ora (nell’arco di un paio d’anni) in una pubblicazione unica, un LP chiamato “Non Fiction” che avrà questa tracklist:

1. Untitled in D

2. Fine Not Fine

3. Local International

4. Wild Guess

5. Even When You Pass My Way

6. Love Will Do Your Head Right In

7. Tenner

8. Zone Two

9. Half Life

10. I Won’t Wait

11. Simplicity

12. When Did We Get So Normal?

13. Bryndon 2 (Vinyl Exclusive)