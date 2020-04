CHE NE DITE DELLA BAND DELL’ATTORE MICHAEL C. HALL (DEXTER, PER GLI AMICI)? ASCOLTA L’ EP DEI PRINCESS GOES TO THE BUTTERFLY MUSEUM

Il gruppo avant-indie-pop Princess Goes to the Butterfly Museum – composto dall’attore Michael C. Hall (noto per aver incarnato il personaggio di Dexter Morgan nella famosa serie televisiva), Peter Yanowitz dei The Wallflowers e Matt Katz-Bohen dei Blondie – ha pubblicato oggi il suo omonimo EP di debutto.

Il trio si incontrò per la prima volta durante una produzione di Broadway in cui Hall recitava, Katz-Bohen era direttore musicale sostitutivo, chitarrista e tastierista e Yanowitz suonava la batteria. La band nasce ufficialmente nel 2018.

Hall a suo tempo disse:”È stata un’esperienza straordinaria per me essere sostenuto da due persone che rispetto così tanto. Tutti noi sentiamo che questo lo avremmo potuto creare solo insieme, non poteva essere fatto da soli. C’è una sorta di alchimia e ripristina la tua fiducia nel potere fondamentale della collaborazione e nel dire sì alle possibilità.”

L’EP dei Princess Goes to the Butterfly Museum è stato preceduto dai singoli “Ketamine”, “Come Talk to Me” e “Love American Style”.