OMAGGIO DI BEN GIBBARD AL COMPIANTO ADAM SCHLESINGER

Nel suo consueto spazio live streaming homemade, Ben Gibbard dei Death Cab For Cutie ha voluto rendere omaggio a Adam Schlesinger prematuramente scomparso all’età di 52 anni a causa, come noto, di complicazioni derivanti da Covid-19.

Gibbard ha voluto ricordare il compositore interpretando “Barbara H.” (a partire dal minuto 42 circa del video), meraviglioso brano tratto dall’album del debutto dei Fountains Of Wayne.

Il frontman dei DCFC ha presentato il brano confidando di avere un grande debito di gratitudine nei confronti di Schlesinger in quanto è stato di ispirazione per l’ideazione di “Me & Magdalena” contenuta nell’album “Good Times!” de The Monkees.



Ecco la tracklist:

0:24 – Lightness

4:10 – Everything’s A Ceiling

9:02 – The Ghosts of Beverly Drive

14:08 – A Hard One to Know

16:15 – (Q&A)

25:49 – When We Drive

30:25 – Passenger Seat

34:09 – (s/o to MusiCares)

37:40 – Pictures in an Exhibition

42:49 – Barbara H. (Fountains of Wayne, tributo ad Adam Schlesinger)

47:20 – Song for Kelly Huckaby