ALBUM: CHAOTIC NEUTRAL GANG

Prendi uno scenario sonico lo-fi, progressioni di chitarre elettriche, sporadiche dissonanze e deragliamenti ritmici, andamenti melodici che strizzano l’occhio al punk vecchia scuola come al jangle pop a tinte retrò, una voce filtrata, ed eccovi “Demonstration”, il primo album del progetto a firma del texano Eddie Watson.

Demonstration by Chaotic Neutral Gang

Alcuni riff e ritmiche porteranno alla mente mostri sacri come Pavement e Guided By Voices, indietro nel tempo verso i Velvet Underground e gli XTC, e avanti ai tempi nostri vicino a gente come Car Seat Headrest e i (primi) The Strokes.

Per quanto emerga decisa l’impronta “casereccia” del lavoro, tra cambi di passo, registro, si toccano varie lati del perimetro guitar rock, ma senza la sensazione del trop meublé. Le impressioni sono molto buone, possiamo solo augurare buona fortuna ad Eddie.

It’s Friday the 13th and my debut lo-fi indie album is out RIGHT NOW on Bandcamp. You can either stream online or download it to your computer for free (just type in $/£0 when prompted). I’m excited and nervous to share this with y’all #NewMusicFriday https://t.co/KPmEPYj0ve

— Eddie Watson (@Eddie_90) 13 marzo 2020