GUARDA BON IVER SUONARE UN NUOVO BRANO NEL LIVESTREAM SULLA CRISI COVID-19 ORGANIZZATO DA BERNIE SANDERS

Ieri sera Bernie Sanders, candidato democratico alle prossime elezioni presidenziali USA, ha organizzato un livestream per discutere l’emergenza coronavirus ed illustrare le sue priorità in termini di assistenza sociale.

Come sua consuetudine Sanders, in quasi un’ora e mezza di diretta, ha anche ospitato artisti che si sono esibiti in suo supporto. Bon Iver (Justin Vernon) e Soccer Mommy, già in passato su un palco durante i comizi elettorali del politico, hanno suonato diverse canzoni dalle loro case.

In particolare Bon Iver ha suonato un inedito per la prima volta, “Things Behind Things Behind Things”, oltre che una cover di Bob Dylan , “With God On Our Side”, e altri suoi brani (“Towers” e “Blood Bank”).

Sotto trovi l’intero video della diretta, Bon Iver sale sul palco virtuale imbracciando la chitarra al minuto 1:02:06 mentre il nuovo brano inizia al minuto 1:10:44:

Soccer Mommy ha invece eseguito “Circle the Drain” secondo brano in scaletta del suo recente album “Color Theory” (leggi la recensione):