MICHELA MURGIA A GAMBA TESA SU FRANCO BATTIATO “…FINTO INTELLETTUALE, LE SUE MINCHIATE ASSOLUTE”

In settimane di reclusione forzata si sa basta poco per risvegliarci dalla noia assoluta che spesso si appropria delle nostre giornate.

La terza domenica del regime di lockdown è ravvivata (ragazzi abbiate pietà ma la quarantena è dura…) dalla discussione social innescata in queste ore dalla scrittrice e conduttrice televisiva Michela Murgia che in una nuova puntata di “Buon Vicinato”, serie di incontri con la collega e amica Chiara Valerio online sul suo canale youtube, analizza, senza troppi giri di parole, la figura di Franco Battiato come compositore di testi:

Può capitare che a volte una voce autorevole dal punto di vista musicale faccia apparire di spessore testi che sono fragili… Battiato per esempio è considerato un autore intellettuale, e invece tu ti vai a fare l’analisi dei suoi testi e sono delle minchiate assolute, citazioni su citazioni e nessun significato reale, togli due testi ma il resto…

Secondo la Murgia solo “La Cura” e “Il Ballo del Potere” sono composizioni che presentano liriche degne di nota mentre il credito conquistato negli anni dal resto della discografia dell’artista siciliano, in particolare gli arcinoti testi di brani come “Cuccurucucu” e “Come un cammello in una grondaia”, non sia altro che il frutto di una sorta di suggestione collettiva che ha fatto credere a ben due generazione che ascoltare quel tipo di musica fosse ‘figo’.

E’ la stessa descrizione del video a consegnarci un sunto del pensiero ‘murgiano’ sul maestro:

C’è un misterioso equivoco in forza del quale Franco Battiato gode di un’aura da intellettuale che non ha alcun appoggio sui suoi testi. Non sappiamo se sia la suggestione indotta dall’uso di parole difficili e geografie esotiche o la fascinazione del misticismo orientale evocato (ma mai dispiegato) nei testi di Fleur Jaeggy. Ci resta però un dubbio: è se il vero gesto intellettuale di Battiato fosse semplicemente l’elettronica?.

Qui può guardare la puntata ‘incriminata’:

Come già riportato da diverse testate tra le voci più autorevoli in materia, in quanto profondo conoscitore dell’intera opera di Battiato , che in queste ore hanno replicato alla Murgia dobbiamo certamente citare il cantautore Fabio Cinti:

