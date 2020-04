UN EPISODIO SPECIALE DI “TIGER KING”, DOCU-SERIE NETFLIX DELL’ANNO, POTREBBE ESSERE ONLINE A BREVE

“Tiger King”, docu-serie che segue le gesta (e i crimini ???) dell’eccentrico allevatore di grandi felini e proprietario di zoo Joe Exotic, è senza dubbio uno dei programmi TV più acclamati e chiacchierati dell’anno in corso.

Disponibile su Netflix solo dallo scorso 20 marzo “Tiger King” risulta essere già tra gli show più visti di questo 2020 tanto che tra il serio e il faceto c’è chi avanza la possibilità di un film azzardando la presenza di Brad Pitt nei panni del protagonista.

Per i tanti amanti della serie ora arriva una notizia esaltante: a breve la nota piattaforma di streaming video potrebbe rilasciare un nuovo episodio speciale.

A svelarlo è Jeff Lowe, villain assoluto di tutta la storia raccontata dall’ideatore e regista Eric Goode, che in un recente video pubblicato per la piattaforma social Cameo ha dichiarato:

Netflix mi ha appena chiamato… aggiungeranno un nuovo episodio di “Tiger King” la prossima settimana. Lo registreranno qui da me domenica… vi diremo cosa accadrà.

Successivamente, in un altro clip, Lowe rincara la dose:

Grazie per averci dedicato 7 ore della vostra vita. Netflix ve ne farà concedere una in più… in poche settimane aggiungeranno un altro episodio.

Tutto al momento rimane avvolto nel mistero. Da Netflix non emergono smentite ne conferme… non ci resta quindi attendere eventuali aggiornamenti.

Apparently Jeff Lowe is on Cameo aaaannnnd I found this on the last one he recorded… could it be true? Another episode of Tiger King on the way? #TigerKing #JeffLowe pic.twitter.com/G5dS2vvY5I

Yes, I feel a little bit badly about giving $$ to Jeff Lowe to record this cameo for @ahornbrook (but maybe he can use for his robust legal defense, which I support)

BUT

🚨🚨🚨

IN SAID CAMEO HE BREAKS NEWS THAT THERE'S ANOTHER EPISODE COMING !!! #TigerKingNetflix #TigerKing pic.twitter.com/xqHjcFAwFk

— Doug Landry (@dougblandry) April 3, 2020