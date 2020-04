DATE INGLESI PER I MITICI NED’S ATOMIC DUSTBIN PER I 30 ANNI DEL LORO EP D’ESORDIO

Sono passati più di 30 anni da quando i Ned’s Atomic Dustbin hanno registrato il loro debutto, “The Ingredients” EP, in quel di Stourbridge. Anche se nel 2008 sono tornati in pista, a dicembre arriverà la prima volta in cui la formazione originale, a 5 membri, suonerà proprio a Stourbridge dal 1988 e per la prima volta che suoneranno al Dingwalls di Londra.

Il cantante Jonn Penney dice:”Sembra che finalmente torneremo a casa! A 30 anni da quando abbiamo pubblicato The Ingredients EP, finalmente potremo suonare le canzoni a Stourbridge.”

Pubblicato nell’aprile 1990, “The Ingredients” EP è stata la prima di tre uscite della band per la Chapter 22 Records di Birmingham. Le canzoni di questo EP sono state determinanti per rcreare il loro primo pubblico nel Regno Unito e successivamente un pubblico più ampio. Probabilmente il brano più significativo è “Grey Cell Green” che ha conquistato i fan nei primi tour nel Regno Unito con The Wonder Stuff, Pop Will Eat Itself e Jesus Jones. Con l’uscita del loro album di debutto “God Fodder”, “Gray Cell Green” è diventata un successo alle radio dei college americani e ha ottenuto la rotazione su MTV, aiutando la band a fare il salto negli States.

“Sembra così strano ora pensare che abbiamo scritto Grey Cell Green così presto – eravamo ancora solo ragazzi e non avevamo l’idea che avremmo mai pubblicato un disco in quel momento. Quella particolare canzone sembra averci definito, ben prima che i nostri “successi” come “Kill Your Television”, “Happy” e “Intact” venissero scritti“.

Insieme agli altri gruppi di Stourbridge, come Pop Will Eat Itself e The Wonder Stuff, i Ned’s facevano parte della scena “Stourbridge”, emersa alla fine degli anni ’80.

La band promette un set diverso ogni sera, sia a Londra che a Stourbridge, includendo tutti i brani di “The Ingredients EP” intervallati dai pezzi di tutto il loro catalogo.

Prevendita da domani

https://www.seetickets.com/tour/ned-s-atomic-dustbin?pre=nadpre

Costo: £25

Con Ltd edition T-Shirt £50

(50 per show)

27 novembre – London Dingwalls

https://www.seetickets.com/event/ned-s-atomic-dustbin/dingwalls-camden/1525095

28 novembre – London Dingwalls

https://www.seetickets.com/event/ned-s-atomic-dustbin/dingwalls-camden/1525109

4 dicembre – Stourbridge Town Hall

https://www.seetickets.com/event/ned-s-atomic-dustbin/stourbridge-town-hall/1525113

5 dicembre – Stourbridge Town Hall

https://www.seetickets.com/event/ned-s-atomic-dustbin/stourbridge-town-hall/1525122