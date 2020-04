FESTEGGIA I 30 ANNI DI “TWIN PEAKS” RIGUARDANDO INSIEME A KYLE MACLACHLAN L’EPISODIO PILOTA

“Twin Peaks”, la seminale e per certi versi antesignana serie TV ideata e diretta da David Lynch, si appresta a celebrare i suoi 30 anni. Il primo episodio fu infatti trasmesso per la prima volta l’8 aprile 1990.

Per celebrare questo importante anniversario Kyle MacLachlan, attore protagonista dello show nei panni dell’agente Dale Cooper, condurrà, questa settimna, la visione collettiva online dell’episodio pilota svelando che alla simpatica iniziativa potrebbe aggiungersi un ospite a sorpresa.

Il ‘rewatch’ si terrà domani 8 aprile alle 20.30 ore italiane su Twitter con successiva diretta su Instagram.

Scrive MacLachlan:

Ho notato che alcuni di voi stanno riguardando Twin Peaks e stavo pensando di guardare un episodio insieme per il trentesimo anniversario della prossima settimana! Fatemi sapere nei commenti quale episodio, dalla stagione 1 o 2, volete guardare di più.

On Wed 4/8, I’ll be live-tweeting the Pilot starting at 11:30am PST, then do an Instagram Live starting at 1:20pm PST w/ a mystery guest. (Any guesses? Maybe @madchenamick knows 🤔)

Leave your questions below & we might answer you during the live! #TwinPeaksWatchParty https://t.co/NYF6KXKGap

— Kyle MacLachlan (@Kyle_MacLachlan) April 6, 2020