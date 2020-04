GENE SIMMONS DEI KISS NON LA PENSA COME SALVINI: “A CASA, NO IN CHIESA!”

Anche in USA lo stare a casa è diventato una parola d’ordine a causa della pandemia di COVID-19, ma ci sono stati alcuni esempi eclatanti di persone che hanno contestato le misure di allontanamento sociale. Il buon Gene Simmons dei Kiss non ha risparmiato parole forti per coloro che non aderiscono alle regole e ai consigli attuali.

Dalle metropolitane affollate di New York City, agli affollati mercati all’aperto di Los Angeles e in Florida, il governatore Ron DeSantis ha invitato ad evitare i posti più frequentati, ma ha esentato dal divieto i luoghi di culto religioso. ABC News riferisce che un certo numero di chiese e altre istituzioni religiose stanno ancora accogliendo congregazioni in svariati stati.

TMZ ha incontrato Simmons, che ha insistito sul fatto che alle generazioni prima della nostra è andata molto peggio che stare a casa: “Guarda, non molto tempo fa, ai nostri nonni è stato chiesto di combattere una guerra all’estero, una guerra in cui non avevano nulla a che fare. Mentre sei impegnato a mangiare la tua pizza, i tuoi hamburger e tutte quelle cose, ci sono persone che stanno rischiando la vita per portarti da mangiare a casa“. Sul discorso religioso non si è risparmiato: “Le persone che si occupano delle cose religiose, è come se non ascoltassero lo stesso Dio che, in realtà sta dicendo: “Resta a casa, non andare in chiesa“.

Detto questo, Simmons ha una visione positiva del futuro, affermando: “Andrà meglio, te lo assicuro. Scommetto sui nostri scienziati e anche sui politici di Washington, funzioneranno tutti. ”

Photo: V-spectrum / CC BY-SA