HAZEL ENGLISH SVELA ANCORA UN BRANO DALL’IMMINENTE ESORDIO: ASCOLTA “FIVE AND DIME”

Hazel English è tornata con “Five and Dime”, la quarta traccia dal suo debutto “Wake UP”, canzone che segue le ottime “Combat”, “Off My Mind” e “Shaking”.

L’artista dice del nuovo brano: “Riguarda il desiderio di spazio e indipendenza quando ci si sente soffocati in una relazione. Five & Dime è in realtà un vecchio termine gergale per il prefisso 510 che copre l’East Bay, quindi ho pensato che sarebbe stato un modo divertente per fare riferimento al luogo che una volta era la mia casa, invocando anche un senso di nostalgia per un tempo in cui un frase come cinque e dieci mi era molto comune.”

Hazel dice che il titolo del suo album “Wake UP!” è “un promemoria per svegliarsi ed essere presenti in un momento in cui siamo abituati a cercare un intrattenimento costante“.