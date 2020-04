THE BETHS PRONTI A TORNARE: ANNUNCIO ALBUM E NUOVO SINGOLO!

The Beths, alfieri power-pop della Nuova Zelanda hanno annunciato il loro secondo album, “Jump Rope Gazers”, che uscirà il 10 luglio a Carpark. Il primo singolo è “Dying to Believe”, un’altra delle classiche gemme accattivanti di una band che già adoriamo. Il video, diretto da Callum Devlin, è molto divertente, presentato come un video didattico su “Come essere i Beth in quattro semplici passi“.

Elizabeth Stokes e Jonathan Pearce hanno fatto un’anteprima del nuovo album e hanno suonato ieri “Dying to Believe” in un video streaming live. Hanno suonato alcuni brani del loro primo album e risposto alle domande dei fan.

“Jump Rope Gazers” tracklist:

1. I’m Not Getting Excited

2. Dying to Believe

3. Jump Rope Gazers

4. Acrid

5. Do You Want Me Now

6. Out of Sight

7. Don’t Go Away

8. Mars, the God of War

9. You Are a Beam of Light

10. Just Shy of Sure