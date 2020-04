LIAM GALLAGHER SUONERA’ GRATIS ALL’O2 ARENA DI LONDRA PER MEDICI ED INFERMIERI DELLA NHS

Liam Gallagher ha annunciato per questo autunno un concerto totalmente gratuito per tutti i medici e gli infermeri della NHS il sistema sanitario nazionale in vigore nel Regno Unito.

L’annuncio dell’evento, previsto il prossimo 29 ottobre all’O2 Arena, arriva ovviamente via twitter:

It's an honour to announce that I will be doing a gig for the NHS and careworkers at London’s TheO2 on October 29th. They do an incredible job, we are very lucky to have them. LG x pic.twitter.com/iRfb2RNNNy

— Liam Gallagher (@liamgallagher) April 10, 2020